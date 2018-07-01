Движение вспять. Гороскоп РИА «Новый День» на июль 2018

В июле Солнце до 23 числа будет находиться у Рака, а затем перейдёт ко Льву. Меркурий в течение всего месяца будет у Льва, но 26 числа начнёт двигаться в обратном направлении. Венера с начала месяца гостит у Льва, а 10 июля отправится к Деве. Марс в течение всего июля будет у Водолея, двигаясь при этом в обратном направлении.

Солнце в Раке стимулирует интерес людей к их собственным проблемам, домашним занятиями, решению семейных вопросов, а также к развитию и совершенствованию своего внутреннего мира. Это период повышенной интуиции и проницательности в вопросах, близко касающихся людей. Солнце в знаке Льва пробуждает в людях сознание собственной ценности, восприятие себя как личности, направляет их внимание на имеющиеся у них способности и возможности, подстегивает их активность, стремление проявлять инициативу, свои личностные качества, действовать по-своему. Есть опасность преувеличения своих возможностей, но, с другой стороны, нередко решимость к действию творит чудеса.

Меркурий у Льва подталкивает людей к подсознательному (а то и сознательному) использованию информации как инструмента управления и средства борьбы за повышение своего социального статуса, увеличение своего авторитета и получение за счёт этого различных преимуществ. В этот период люди склонны настаивать на своём, не слушая чужих аргументов. В некоторых случаях это помогает отстоять истину и оказывается на пользу делу. При движении Меркурия в обратном направлении наступает благоприятное время для повторной проработки предыдущих и уже завершённых (или заброшенных) дел, устранения ошибок и недостатков. Но ретроградный период в то же время неблагоприятен для начала новой деятельности: в этот период ухудшаются умственные способности, память, внимательность слабеют и повышается количество ошибок, кроме того, Меркурий, двигаясь в обратном направлении, часто создаёт помехи в общении и контактах между людьми в виде нарушения связи, различных поломок оборудования, опозданий, нестыковок в делах, срывов планов, встреч, и т.д. Новое дело, начатое в этой фазе, будет нестабильным, впоследствии в нём обнаружится много ошибок, неучтённых моментов. Поэтому, задуманное в это время мероприятие лучше перенести на то время, когда Меркурий вернётся к прямому движению.

Венера в знаке Льва занимается самоутверждением через демонстрацию своих качеств, стремясь добиться положительной оценки от окружающих. Она в этот период чувствительна к знакам внимания, которые ей оказывают, ценит комплименты. Венера будет демонстрировать свои достоинства, в чём бы они ни состояли, рассчитывая на положительную оценку присутствующих. Перейдя к Деве, она станет эмоционально холодной, сухой, в оценке людей будет преобладать скепсис и стремление найти недостатки. Положительное отношение к человеку в этот период тесно связано с его полезными качествами и навыками.

Марс, находясь у Водолея, по-прежнему стремится к организации коллективных действий, рассчитывая достичь личной цели. Способствует началу нового дела, особенно, если оно прогрессивно, например, в нём используются новые технологии. Личный корыстный интерес в какой-то момент может оказаться противоречащими общей цели. Поэтому желательно, чтобы, ещё до начала совместных действий, люди убедились, что их интересы и планы действительно совпадают.

Овен

У Овнов-мужчин в гороскопе на июль заметны два неблагоприятных периода в начале и конце месяца. Первый возникнет 5 – 7 июля, из-за негативного влияния аспектов Солнца. В этот момент Овны будут переоценивать свои силы и возможности, что может привести к острому конфликту с коллегами и далёкими деловыми партнёрами. Овнам в эти дни не следует проявлять лидерские качества и вступать в споры. Нежелательно рисковать, действуя самостоятельно. Во второй промежуток, 24 – 31 июля, на Овнов будет воздействовать напряжённый аспект Сатурна с Юпитером. Период не подходит для заключения долгосрочного договора или значительного расширения сферы деловых интересов при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Гороскоп негативно оценивает перспективы командировки, дальней поездки. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно положительный, хотя промежутки 1 – 2, 16 – 17 и 20 – 21 июля окажутся неблагоприятными, тоже из-за Солнца, поэтому в эти дни Овнам следует избегать конфликтных ситуаций. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовым операциям почти полностью совпадает. В течение всего месяца работа будет идти успешно, но в промежуток 12 – 13 июля напряжённые аспекты Меркурия с Марсом и Плутоном будут пробуждать в Овнах агрессивность и подозрительность, поэтому это не самые подходящие дни для принятия ответственных решений и сотрудничества. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 6 – 7 и 24 – 31 июля. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение в основном благополучное, но в середине месяца неустойчивое.

У Овнов-женщин, по гороскопу, трудности возникнут с 15 июля в сфере финансов и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. В это время на них будут воздействовать напряжённые аспекты Сатурна с Юпитером и Марса с Меркурием. Это неподходящий момент для расширения сферы делового сотрудничества, а также командировок, дальних поездок. Проблемный период продлится до конца месяца, поэтому все важные вопросы рекомендуется решить в первой половине июля. Основная работа будет идти с переменным успехом. Во второй декаде ожидаются негативные проявления Меркурия и Венеры, в связи с чем не рекомендуется заниматься сложной интеллектуальной деятельностью и проявлять лидерские качества при взаимодействии с коллегами. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами неблагоприятна вторая декада, промежуток 11 – 21 июля. Возможны конфликты, получение неприятной или искажённой информации. Не рекомендуется принимать поспешные решения. Также в это время не следует обращаться в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Гороскоп положительно оценивает деятельность Овнов в первой и третьей декадах. В течение этого месяца Овнам рекомендуется работать в коллективе, особенно, во второй половине. Ситуация в доме, отношения с близкими благоприятные, но ожидается, что 11 – 12 июля Овны проявят в отношениях легкомыслие. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный, особенно, для второй половины июля. Материальное положение во второй декаде неудовлетворительное, а в первой и третьей благополучное.

В первой декаде июля у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов – на всю декаду он положительный. Деловые отношения с местными партнёрами тоже буду складываться удачно. Основная работа будет идти с переменным успехом. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 6 – 8 июля. У Овнов-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность. В основной работе ожидаются небольшие затруднения.

Во вторую декаду у Овнов-мужчин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. При работе с финансами проблемы возможны в промежуток 12 – 13 июля. То же самое относится к взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе преимущественно негативный. У Овнов-женщин до 15 июля положительно оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, а затем до конца июля прогноз отрицательный. Выполнение основной работы и взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается как большей частью неудачное.

В третьей декаде у Овнов-мужчин полностью положительно характеризуются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и работа с финансами. В основной работе некоторые трудности могут возникнуть 21 июля. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 24 – 31 июля. У Овнов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно благоприятный, а взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются полностью негативно.

Телец

Прогноз на июль для Тельцов-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. По гороскопу, наиболее благополучная обстановка сложится для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только 30 – 31 июля, из-за воздействия напряжённого аспекта Меркурия с Плутоном, могут возникнуть проблемы: ожидается получение неприятного или ложного известия, а также возможны конфликты. В остальное время гармоничный аспект Сатурна с Юпитером будет способствовать расширению сферы деловых интересов, возникновению новых деловых связей, заключению контрактов, соглашений. В основной работе ситуация оценивается положительно, но в промежутки 9 – 11 и 13 – 15 июля, из-за напряжённого Солнца, Тельцам следует избегать конфликтных ситуаций и не участвовать в коллективной работе. Вообще, на весь июль гороскоп даёт исключительно положительный прогноз для одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа тоже оценивается как успешная (кроме указанных промежутков), но прогноз в целом хуже. Для решения финансовых вопросов не подходят те же два промежутка, и, кроме того, 2 – 3 и 18 – 19 июля. Взаимодействие с местными деловыми будет в целом успешным, но 9 – 11, 18 – 19 и 26 – 27 июля возникнут затруднения. Рекомендуется в эти моменты не принимать важных решений. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни на весь месяц оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. Единственное, почти полностью положительное, по гороскопу, направление деятельности – сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Только на 30 – 31 июля гороскоп даёт отрицательный прогноз из-за влияния негативного аспекта Меркурия с Плутоном. Не рекомендуется в этот момент обсуждать с партнёрами важные вопросы и принимать важные решения. Также нежелательно в эти дни проявлять инициативу. В остальное время положительный результаты для Тельцов будет обеспечивать гармоничный аспект Сатурна с Юпитером. Он указывает на устойчивое продвижение в работе, успешное использование своих деловых качеств, укрепление профессиональных позиций. Также период благоприятен для командировок, дальних поездок, установления новых деловых контактов. Прогноз по основной работе, взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности негативный. В этом месяце Тельцы будут находиться под неблагоприятным влиянием напряжённых аспектов Солнца и, частично, Меркурия. Больше всего это повлияет на отношения с коллегами, партнёрами, руководством. Также это неподходящее время для обращения в официальные органы и юридические организации. Рекомендуется уменьшить деловую активность в коллективе и, если возможно, переключиться на одиночную, самостоятельную деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 31 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно негативный, хотя промежуток 8 – 19 июля характеризуется положительно. Материальное положение благополучное, кроме 31 июля.

В первой декаде июля у Тельцов-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами и выполнении основной работы затруднения возможны 9 – 10 июля. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 2 – 3 и 9 –10 июля. У Тельцов-женщин тоже положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, взаимодействию с местными партнёрами и финансам отрицательный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная профессиональная деятельность, взаимодействие с местными партнёрами и финансовая сфера характеризуются негативно. У Тельцов-женщин прогноз прежний: основная работа, взаимодействие с местными партнёрами и финансы оцениваются отрицательно, а сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами положительно.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин прогноз по основной деятельности полностью положительный. Для решения финансовых вопросов не вполне подходят 22 и 31 июля. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возможны 26 – 27 июля, а при работе с далёкими партнёрами – 31 июля. У Тельцов-женщин, за исключением 31 июля, остаётся благоприятным прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и финансовой сфере благоприятные дни: 22 – 23 июля. Взаимодействие с местными партнёрами будет идти с переменным успехом, а на промежуток с 28 числа прогноз полностью негативный.

Близнецы

У Близнецов-мужчин гороскоп на июль остаётся негативным: по-прежнему астрологический фон заполнен напряжёнными аспектами Нептуна с Меркурием, Плутона с Венерой, Сатурна с Юпитером Марса с Луной и Меркурия с Плутоном. Для выполнения основной работы пригодна только третья декада. В остальное время Близнецам будут мешать внешние обстоятельства. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 6 – 12 июля, а наихудшим будет период с 19 числа и до конца месяца. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами почти полностью отрицательный. Возможны только разовые успешные сделки в третьей декаде. Гороскоп указывает на значительные трудности и в коллективной и, особенно, в одиночной работе. Соответственно, рекомендуется не проявлять инициативу и лидерские качества, избегать ответственности, не рисковать в принятии решений. В третьей декаде, под воздействием Марса, Близнецы могут испытывать сильную тягу к действию. Желательно не поддаваться его влиянию и проявлять в работе повышенную осторожность. В этом случае Близнецы смогут несколько укрепить своё профессиональное положение. Но всё равно, ни на какие серьёзные результаты в июле лучше не рассчитывать. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный только для третьей декады. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин худший прогноз в июле относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Под воздействием напряжённого аспекта Сатурна с Юпитером возникнут очень неблагоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, заключения договоров, соглашений. Также это неподходящий период для командировок, дальних поездок. Ситуация исправится только с 29 июля. Для основной работы не подходит середина месяца, промежуток 10 – 19 июля. В это время на Близнецов будут негативно влиять Солнце, Венера и Сатурн, из-за чего ожидаются трудности в отношениях с коллегами и руководством. Инициатива нежелательна. Но и прогноз по одиночной работе отрицательный, поэтому рекомендует действовать совместно с коллегами, но на втором плане, не принимая ответственности. Финансовая деятельность характеризуется преимущественно негативно, Близнецы в июле столкнутся с многочисленными помехами в работе. Положение улучшится с 29 числа. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами – наилучший в месяце. Здесь ожидаются только кратковременные незначительные затруднения 10, 18 и 26 июля. В эти дни лучше не принимать ответственных решений. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 17 – 19 июля (возможны конфликты из-за расходов). Прогноз по обустройству личной жизни негативный. Положение улучшится с 29 июля. Материальное положение преимущественно благополучное, но 17 – 20 июля ожидаются проблемы.

В первой декаде июля у Близнецов-мужчин полностью отрицательный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходят 6 – 7 и 10 июля. У Близнецов-женщин положительно характеризуются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и основная работа. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно негативный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами по-прежнему отрицательный. Прогноз по финансам положительный только на отдельные дни: 12 и 16 – 17 июля. У Близнецов-женщин сохраняется полностью негативный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и финансовой сфере ожидается много трудностей. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как преимущественно успешное.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин в значительной мере благоприятен прогноз по основной деятельности. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 28 – 29 июля. Финансовая сфера с взаимодействие с местными партнёрами оцениваются негативно. У Близнецов-женщин гороскоп даёт преимущественно положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансы, наоборот характеризуются в основном негативно.

Рак

В июле гороскоп у Раков-мужчин в профессиональном плане преимущественно негативный. Астрологический фон сформируется напряжённым аспектами Солнца, Юпитера и Меркурия, что создаст Ракам трудности как объективного, так и субъективного характера. Влияние Солнца нейтрализует их деловые качества и личные способности посредством неблагоприятных внешних обстоятельств, из-за чего им не рекомендуется работать в одиночку. В коллективной деятельности тоже ожидаются трудности. Неблагоприятен прогноз по продвижению в карьере. В основной деятельности некоторое улучшение ожидается только в третьей декаде, когда влияние гармоничных аспектов станет максимальным. До этого момента попытки продвинуться в работе будут наталкиваться на противодействие Юпитера. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается как неудачное, до 29 июля. Развивать деятельность в этом направлении не рекомендуется. Для решения финансовых вопросов подходят только промежутки 6 – 11, 21 и 25 – 27 июля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами относительно благоприятен, но в первой половине месяца Раки регулярно будут сталкиваться с небольшими проблемами, поэтому важную работу лучше перенести на вторую половину – с 16 числа. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются в основном негативно. Материальное положение неустойчивое, преимущественно неудовлетворительное.

У Раков-женщин в работе тоже ожидаются затруднения. Это явно не лучший месяц для продвижения в делах, хотя и нельзя сказать, что он особенно трудный. В первой половине июля аспекты Венеры и Меркурия внесут в деятельность Раков фактор неопределённости, из-за чего Раки часто будут испытывать сложности с выбором – либо из-за недостатка информации, либо будучи не в состоянии определиться с наилучшим вариантом. По этой причине гороскоп негативно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Раков до 14 июля. На это время им лучше работать в коллективе – но в третьей декаде следует предпочесть одиночную работу. Все важные дела и решения в основной профессиональной деятельности рекомендуется перенести на вторую половину июля, так как на первую половину гороскоп прогнозирует неудачи. То же самое относится к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Отношения с ними некоторое время не будут складываться, возможно взаимное непонимание и конфликты. Также в этот период могут происходить неприятные события или Раки примут поспешное решение, которые приведёт к неприятным событиям. Первая половина июля не подходит для резких изменений и начала новой деятельности. Ситуация в сфере финансов будет преимущественно благоприятной, но некоторые осложнения возможны 1 – 2, 13 – 14 и 29 – 30 июля. Не следует предпринимать в эти дни что-либо важное. Ситуация в доме, отношения с близкими большую часть времени благополучные, но в промежутки 2 – 4 и 22 – 28 июля ожидается напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни точно такой же. Материальное положение благополучное, но в промежутки 1 – 2, 13 – 14, 29 -30 июля возможны осложнения.

В первой декаде июля у Раков-мужчин прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный полностью, в прогноз по взаимодействию с местными партнёрами и финансовой деятельности – частично. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 6 – 10 июля. У Раков-женщин наилучшим можно считать прогноз по финансам – здесь только 1 и 2 июля неблагоприятные дни для работы. Основная деятельность и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оцениваются отрицательно.

Во второй декаде у Раков-мужчин относительно благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, финансовая сфера и основная работа оцениваются негативно. У Раков-женщин для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 13 – 14 июля. По основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами прогноз до 16 июля негативный, а затем положительный.

В третьей декаде у Раков-мужчин в основной работе затруднения возникнут 26 – 28 июля (на остальные дни прогноз положительный). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как в основном успешное, а прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансам преимущественно отрицательный. У Раков-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности. Небольшие осложнения возможны 28 – 29 июля.

Лев

У Львов-мужчин в гороскопе на июль снова преобладают напряжённые аспекты. В первой декаде на Львов негативно будут влиять Солнце и Венера, а затем, в промежуток 16 – 23 июля, Меркурий в аспектах с Марсом и Плутоном. Поэтому для профессиональной деятельности в июле наиболее пригодна третья декада (а также промежуток 10 – 15 июля). Этот прогноз относится к основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В первой декаде у Львов могут возникнуть оригинальные идеи с неплохими, теоретически, шансами на реализацию, но напряжённый аспект Солнца с Ураном указывает на неблагоприятные внешние обстоятельства, которые помешают осуществить задуманное. Поэтому рекомендуется эти планы отложить, как минимум, до третьей декады. В промежуток 16 – 23 июля Львы, судя по гороскопу, будут предрасположены к агрессивности или повышенной деловой активности в момент, когда условия не способствуют успеху. В результате возможны конфликт с коллегами и партнёрами, срыв переговоров, а также некие неприятные происшествия. Кроме того, в этот период Львы могут получить неприятную или искажённую информацию, которая негативно повлияет на их действия. В этот период не рекомендуется инициатива, одиночная деятельность. Прогноз по финансовой сфере преимущественно благоприятный. Только на 1 – 2 июля гороскоп не рекомендует никаких финансовых операций, поскольку из-за Плутона в этот промежуток изменения окажутся к худшему. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные, но 6 – 7 и 10 – 11 июля ожидается напряжённость. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное, за исключением 1 – 2 июля.

У Львов-женщин в астрологическом фоне сохраняется преобладание напряжённых аспектов, но для профессиональной деятельности наибольшее значение имеет аспект Марса с Меркурием, который продолжает влиять с прошлого месяца, однако в июле его действие закончится 10 числа, с завершением первой декады. Дальше, до самого конца месяца, прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью положительный. С этого же момента гороскоп положительно характеризует одиночную, самостоятельную деятельность Львов, а коллективная работа оценивается негативно до 21 июля и положительно, начиная с этой даты. При этом перспективы карьерного роста и укрепления профессионального положения гороскоп оценивает отрицательно до 28 числа. Таким образом, в первую декаду Львам рекомендуется действовать осторожно, не проявляя инициативы и избегая ответственности. Период не подходит для ведения сложных переговоров, решения спорных вопросов, риска. Всю важную деятельность лучше планировать на вторую-третью декады. Прогноз по финансовой деятельности негативный на весь месяц. Напряжённый аспект Нептуна с Венерой указывает на искажённое восприятие реальности, возможные просчёты в оценке перспектив и, потому, нежелательность крупных финансовых операций. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно до 28 июля характеризуются негативно, а далее положительно. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на первые две декады отрицательный, а с 21 июля – положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде июля у Львов-мужчин преимущественно благоприятный прогноз по финансовой деятельности. Здесь только в промежуток 1 – 2 июля ожидаются затруднения. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный. У Львов-женщин основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность на всю декаду характеризуются отрицательно.

Во второй декаде у Львов-мужчин финансовая деятельность характеризуется как полностью успешная. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами до 16 июля оцениваются положительно, а дальше негативно. У Львов-женщин на всю декаду гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам отрицательный.

В третьей декаде у Львов-мужчин до 24 июля основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оцениваются негативно, а начиная с этой даты – положительно. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный на всю декаду. У Львов-женщин без изменений: основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оцениваются положительно, а финансовая деятельность – отрицательно.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на июль можно считать благоприятным, но за исключением сотрудничества с местными деловыми партнёрами. На этом направлении препятствия Девам создадут негативные аспекты Венеры. Судя по гороскопу, в июле Девы будут чрезвычайно общительны, но при этом поверхностны и податливы мнению окружающих и партнёров. У них будет расслабленное состояние и нежелание сосредотачиваться и напрягаться. Возможно, внешне, ситуация будет выглядеть для них как очень благоприятная и не требующая дополнительного вмешательства. Однако в гороскопе присутствуют напряжённые аспекты Солнца, Урана и Сатурна, которые указывают на нежелательные события, происшествия. В связи с этим, Девам рекомендуется более тщательно оценивать реальность и более критично подходить к своим оценкам. В целом же, период не подходит для начала нового проекта, заключения договора, а также обращения в официальные органы, юридические организации, вышестоящие инстанции. Прогноз по основной деятельности говорит о том, что работа будет идти с переменным успехом, Девы будут сталкиваться с трудностями. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 1 – 5 июля, но затем до конца месяца ситуация окажется стабильно благоприятной. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Прогноз по сфере финансов тоже положительный, за исключением 1 и 5 июля. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном благоприятный. Материальное положение преимущественно благополучное, хотя некоторые трудности могут возникнуть 5, 12 и 20 – 22 июля.

У Дев-женщин в астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты. Позитивный аспект Урана с Меркурием создаст благоприятные внешние и внутренние условия для реализации интеллектуальных и творческих способностей Дев и их деловых качеств. Гороскоп положительно характеризует их одиночную, самостоятельную деятельность, инициативу, причём эффективность собственной деятельности, по прогнозу, будет всё время возрастать. В коллективной работе они достигнут меньшего успеха (а в начале месяца, 1 – 2 июля, она вообще не рекомендуется), но в целом результат по итогу за месяц окажется положительным. Прогноз по основной работе позитивный на весь июль, хотя в промежуток 1 – 2 июля возможно негативное вмешательство каких-то внешних обстоятельств (без значительного ущерба). Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно от начала до конца месяца. Июль благоприятен для контактов, поиска новых партнёров, расширения деловых отношений, заключение соглашений, договоров. Также гороскоп положительно характеризует обращение в официальные органы, юридические организации, вышестоящие инстанции. Работа с финансами тоже оценивается как успешная, хотя некоторые сложности (небольшие) ожидаются 2, 6, 9 и 28 июля. На всякий случай, в эти дни желательно быть осторожней. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в целом положительный, но трудности ожидаются 1 – 2, 6 – 7 и 23 – 24 июля. Материальное положение в промежуток 3 – 11 июля неудовлетворительное, а в остальное время благополучное.

В первой декаде июля у Дев-мужчин прогноз по основной работе преимущественно отрицательный. Успеха можно достичь только 3 – 4 июля. Для решения финансовых вопросов не подходят 1 и 5 июля. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается отрицательно до 6 числа, и положительно на остальные дни. Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется полностью негативно. У Дев-женщин полностью положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности затруднения возможны 2, 6 и 9 июля.

Во второй декаде у Дев-мужчин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе ожидаются небольшие трудности. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами остаётся негативным. У Дев-женщин прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью благоприятный.

В третьей декаде у Дев-мужчин остаётся благоприятным прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов. Выполнение основных профессиональных обязанностей характеризуется негативно. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный. У Дев-женщин всё, как прежде: выполнение основных профессиональных обязанностей, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность характеризуются как полностью успешные.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на июль остаётся благоприятным, но прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на период до 24 июля негативный. Большую часть месяца на Весы будет воздействовать напряжённый аспект Юпитера с Луной, из-за которого они могут принять неправильное решение, ведущее к убыткам. Период не подходит для командировок, дальних поездок, расширения сферы деловых интересов. Из-за неверной оценки перспектив сотрудничества и складывающихся условий, Весы могут заключить договор, расходы по которому окажутся чрезмерными, неоправданными. Поэтому все планы по развитию желательно отложить хотя бы до третьей декады, а совершенно новый проект, с новыми партнёрами, лучше перенести на ещё более поздний срок. Прогноз по выполнению основной работы положительный от начала и до конца месяца. Гармоничные аспекты Юпитера с Ураном и Марсом создадут благоприятные внешние и внутренние условия для продвижения в делах, применения личных способностей и проявления лидерских качеств. Гороскоп указывает на успех, как в коллективной, так и в одиночной, самостоятельной работе. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное. Кроме того, месяц благоприятен для решения юридических вопросов, обращение в суд, в официальные органы. Прогноз по финансовой деятельности тоже позитивный, хотя в конце июля, с 25 числа, положение немного ухудшится. Ситуация в доме, отношения с близкими до 24 июля напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин гороскоп тоже положительный. Прогноз для основной работы благоприятен на весь месяц. Гармоничный аспект Юпитера с Ураном будет способствовать деловой активности Весов, успешному применению их талантов в работе, укреплению отношений в коллективе и с партнёрами. Гороскоп положительно оценивает и коллективную, и одиночную деятельность Весов, а также перспективы их карьерного роста. Этот же аспект благоприятен для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, командировок, дальних поездок, начала новой деятельности. Только в промежуток 8 – 9 июля не следует предпринимать что-либо важное, давать обещания, заключать договор, особенно, под влиянием эмоций. Все ответственные мероприятия рекомендуется перенести на последующие дни. Также в эти дни нежелательно браться за осуществление собственных идей. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже обещает быть успешным. Особенно заметными должны быть достижения в промежутки 4 – 8, 22 – 24 и 31 июля, когда Венера, Меркурий и Солнце обострят интеллектуальные и коммуникативные способности Весов. А в промежуток 10 – 11 июля, наоборот, Весы почувствуют упадок сил, и их деятельность окажется неудачной. Прогноз по финансовой сфере благоприятен на весь месяц. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 1 – 2, 10 – 11 и 17 – 19 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 8 – 9 и 16 – 17 июля. Материальное положение преимущественно благополучное, но трудности возможны 7 – 9 и 16 – 17 июля.

В первой декаде июля у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к основной работе. Также положительно характеризуются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный. У Весов-женщин благоприятен прогноз по основной работе и финансам. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 9 – 10 июля. При взаимодействии с далёкими партнёрами затруднения ожидаются 8 – 9 июля.

Во второй декаде у Весов-мужчин остаётся положительным прогноз по выполнению основной работы, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. Работа с далёкими партнёрами оценивается негативно, и не рекомендуется. У Весов-женщин полностью положительный прогноз по основной работе, финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами кратковременные трудности могут возникнуть 11 и 18 июля.

В третьей декаде у Весов-мужчин с 24 июля становится положительным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Выполнение основной работы и взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается по-прежнему как успешное. В работе с финансами небольшие затруднения возможны 26 и 31 июля. У Весов-женщин сохраняется положительный прогноз по основной работе, финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами небольшие затруднения возможны 25 и 29 июля.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на июль остаётся преимущественно благоприятным, но негативный аспект Плутона с Нептуном сохранит своё влияние на отношения с далёкими деловыми партнёрами. Обстоятельства продолжают быть неподходящими для расширения сферы деловых интересов, командировок, установления новых контактов, заключения договоров. Судя по гороскопу, в первой половине июля не следует заниматься этим направлением вообще, а во второй половине для разовых операций пригодны промежутки 15 – 17, 26, 29 – 30 июля. Серьёзную, долгосрочную совместную деятельность лучше перенести на более поздний срок. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, наоборот, лучше подходит первая половина месяца, до 14 июля. Затем в работе периодически будут возникать небольшие проблемы, а самый неприятный момент возникнет в промежутке 14 – 16 июля, когда, под влиянием Венеры и Солнца, Скорпионы могут проявить агрессию в отношении партнёров и коллег, а также вызывать конфликт с руководством. Не рекомендуется в эти дни проявлять инициативу и участвовать в обсуждении спорных вопросов. Прогноз по основной профессиональной деятельности положительный. Скорпионы в июле будут достигать успеха в серии разовых действий, операций. Для начала долгосрочного проекта период, по всей видимости, не подходит. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом. Трудности ожидаются 7 – 9, 13 – 15 и 26 – 31 июля. Ситуация в доме, отношения с близкими до 8 июля благополучные, а дальше неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же, но благоприятный период продлится до 11 числа. Материальное положение до 14 июля оценивается как стабильное, а дальше скорей как неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин в первой половине месяца напряжённые аспекты Венеры будут негативно влиять на основную работу, поэтому все важные вопросы и дела лучше перенести на период с 16 июля. Весь месяц, по гороскопу, у Скорпионов либо будут плохие отношения в коллективе, либо возникнут сложности при совместной работе. Одиночная деятельность до 16 июля тоже оценивается негативно, а с этой даты – положительно. Это желательно учесть в основной работе. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами тоже лучше подходит вторая половина месяца. В промежутки 1 – 5 и 13 – 16 июля, под влиянием дальних планет, возникнут неблагоприятные обстоятельства для расширения сферы деловых интересов, командировок, переговоров. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 6 – 9 июля, когда на Скорпионов будет влиять негативная Венера. В это время они будут рассеяны, легкомысленны, что приведёт к недоразумениям или конфликту. Финансовая деятельность оценивается в целом как успешная, но 14 – 16 июля лучше никаких финансовых решений не принимать: Скорпионы рискуют ошибиться, и впоследствии это приведёт к убыткам. Также некоторые трудности возможны 26 – 29 июля: из-за Венеры и Солнца в этот период всё будет складываться неудачно. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 7 – 10 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни, за исключением промежутка 6 – 9 июля, положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде июля у Скорпионов-мужчин гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основной работы. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 7 – 9 июля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный. У Скорпионов-женщин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. Прогноз по основной работе отрицательный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 3 – 5 июля, а для работы с далёкими партнёрами – промежуток 6 – 10 июля.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин преимущественно благоприятный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 14 – 16 июля. При работе с финансами сложности ожидаются 13 – 15 июля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятен на 17 – 20 июля. У Скорпионов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе отрицательный до 16 июля, и благоприятный на остальные дни декады. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами нежелательны в промежуток 13 – 16 июля.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются преимущественно негативно. У Скорпионов-женщин основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуются в целом положительно. В работе с финансами трудности могут возникнуть 29 июля.

Стрелец

В июле у Стрельцов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Работа будет продвигаться успешно, с плавным улучшением к третьей декаде. Правда, есть два неприятных периода, 4 – 5 и 29 – 31 июля – в первом случае, из-за Солнца с Нептуном, а во втором, из-за Венеры с Меркурием – когда Стрельцам нужно будет проявить сдержанность, не проявлять инициативу и избегать конфликтов с коллегами и руководством. Но в остальное время гармоничные аспекты планет будут стимулировать деловые качества и творческие способности Стрельцов, и, кроме того, им окажет помощь Уран, создавая благоприятные моменты, которые Стрельцам нужно только не упустить. Гороскоп также положительно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Здесь кратковременные сложности ожидаются 4 – 5, 13 – 15 и 31 июля. В эти дни нежелательно принимать важные решения, начинать новую деятельность, отправляться в командировку. На остальное время, особенно, на вторую половину месяца, прогноз положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами относительно неблагоприятным будет промежуток 4 – 16 июля. Это время не подходит для заключения соглашений, договоров, а также обращения в официальные органы, юридические организации и вышестоящие инстанции. Подходящее время для работы наступит с 17 числа, и дальше дела будут идти с улучшением. Решением финансовых вопросов тоже лучше заниматься во второй половине месяца, с 16 июля. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 12 – 13 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на вторую декаду негативный, а на остальное время положительный. Материальное положение благополучное, кроме 12 – 13 июля.

У Стрельцов-женщин гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучшие результаты, по гороскопу, будут достигнуты при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только 5 – 6 июля не следует проявлять инициативу, давать обещания, подписывать документы, так как, под влиянием негативного Нептуна, Стрельцы могут искажённо воспринимать реальность и допустить ошибку. На остальные дни гороскоп даёт стабильно положительный прогноз. В основной деятельности Стрельцы время от времени будут сталкиваться с помехами, хотя и не слишком существенными, тем не менее, 1 и 16 июля лучше проявить осторожность и не заниматься ничем важным. При выполнении этого условия работа будет идти вполне успешно. Прогноз по финансам положительный, за исключением 5 – 6 июля. Вероятно, это связано с сотрудничеством с далёкими партнёрами, соответственно, гороскоп дополнительно предупреждает о необходимости повышенной осторожности. Финансовые операции желательно перенести на другой день. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный. Рекомендуется только ничего не предпринимать 1 июля, а также избегать рискованных решений 31 числа. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 3 – 5 июля. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение благополучное, но 1 и 31 июля возможны некоторые проблемы.

В первой декаде июля у Стрельцов-мужчин в основной деятельности и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются 4 – 5 июля (на остальные дни прогноз положительный). Для решения финансовых вопросов не вполне подходит промежуток 1 – 6 июля, а для работы с местными деловыми партнёрами пригодны только 1 – 3 июля. У Стрельцов-женщин, кроме 1 июля, положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит промежуток 5 – 6 июля.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин полностью положительный прогноз по выполнению основной работы. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 13 – 15 июля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами на период 11 – 16 июля отрицательный, а на остальные дни благоприятный. У Стрельцов-женщин полностью положительный прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В основной работе трудности возможны 16 июля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин прогноз по основной работе до 29 июля положительный, а далее негативный. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения возможны 29 и 31 июля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов благоприятный. У Стрельцов-женщин полностью позитивно характеризуются финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами небольшие затруднения возможны 31 июля, а в основной работе – в течение всей декады, кроме 21 – 23 июля.

Козерог

Гороскоп на июль у Козерогов-мужчин остаётся благоприятным, хотя, как и в прошлом месяце, во второй декаде, а точней, 9 – 10 и 17 – 18 июля в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами возникнут трудности. В первом случае, под негативным влиянием Солнца, Козероги могут столкнуться с проблемами в сфере распределения полномочий во время контактов с руководством, либо этот аспект означает неблагоприятный результат при обращении в официальные органы или юридические организации. Во втором случае ожидаются внутренние конфликты с коллегами или руководством, которые мешают достичь цели в работе. В обоих случаях рекомендуется снизить деловую активность и не планировать на указанные периоды важных дел. Прогноз на остальные дни месяца по этим направлениям деятельности благоприятный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное, но в промежуток 6 – 13 июля ожидаются сложности с реализацией новых планов и при установлении новых деловых отношений. Вероятно, первоначальные задачи будут сформулированы неверно, и это приведёт к недоразумениям, но, возможно, Козероги столкнутся с попыткой обмана со стороны партнёров. Поскольку ситуация во второй половине месяца, по гороскопу, будет стабильно благополучной, это означает, что Козероги успешно преодолеют трудный момент. Прогноз по финансам тоже положительный, но здесь сложности ожидаются 6 – 8 июля, когда Венера будет подталкивать к легкомысленному поведению. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 7 и 15 – 17 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений тоже положительный, за исключением промежутков 9 – 10 и 13 – 14 июля. Материальное положение до 25 июля благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин наилучшим можно считать прогноз по основной работе. Здесь только 9 июля, в понедельник, не следует принимать никаких важных решений и не заниматься ничем серьёзным. На весь остальной месяц гороскоп показывает устойчиво положительные результаты. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет немного более трудным, но принципиальных проблем не возникнет. Наилучший период для работы – третья декада. Взаимодействие с далёкими партнёрами в первой декаде не рекомендуется: напряжённые аспекты Солнца с Ураном и Нептуном показывают, что деловая активность в новом направлении окажется неудачной, и, вообще, значительных изменений лучше избегать, так как они окажутся к худшему. Со второй декады ситуация начнёт выправляться, а на третью декаду у гороскопа прогноз полностью положительный. Также на третью декаду приходится благоприятный прогноз по одиночной и коллективной деятельности, соответственно, в этот период окажутся уместными инициатива и лидерство. Прогноз по финансам также позитивный: здесь только 6 – 7 июля не следует проводить никаких операций, а в остальные дни работа будет идти благополучно, с некоторым улучшением к концу месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 9 – 10 и 13 – 14 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, кроме промежутка 16 – 18 июля. Материальное положение неудовлетворительное до 27 июля.

В первой декаде июля у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются затруднения 9 – 10 июля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами положительный до 6 июля, и отрицательный на остальные дни. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 6 – 8 июля. У Козерогов-женщин благоприятный прогноз для основной работы, за исключением 9 июля. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами некоторые проблемы возможны 9 – 10 июля. Прогноз по сотрудничеству далёкими деловыми партнёрами преимущественно отрицательный. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 6 – 7 июля.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными партнерами преимущественно отрицательный. У Козерогов-женщин положительно оцениваются основная работа и финансовая деятельность. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами небольшие затруднения ожидаются 11 – 13 июля, а в работе с местными партнёрами 13 и 18 июля.

В третью декаду у Козерогов-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансовой деятельности. Основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже характеризуются как в целом успешные. У Козерогов-женщин тоже благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансам, а также по основной работе. При взаимодействии с местными партнёрами небольшие затруднения возможны 24 июля.

Водолей

В июле у Водолеев-мужчин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Определяющую роль в этот период будут играть гармоничные аспекты Юпитера с Меркурием, Ураном и Нептуном. Водолеи получат возможность проявить свои интеллектуальные и творческие способности, и, кроме того, Уран будет формировать для них благоприятную внешнюю ситуацию. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по выполнению основной работы, предоставляя Водолеям возможность проявить инициативу и действовать самостоятельно. При этом шансы продвижения в карьере, укрепления своего профессионального положения тоже оцениваются высоко. В то же время в коллективной работе во второй и третьей декадах ожидаются сложности, возможно, Водолеи столкнутся с интригами, попытками перераспределения полномочий. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже полностью благоприятный. Период подходит для командировок, дальних поездок, установления новых контактов, заключения договоров. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности могут возникнуть 5 – 6 июля: напряжённый аспект Солнца и Меркурия указывает на конфликт с партнёрами. Также это неподходящий момент для обращения в официальные органы. В остальные дни работа будет успешной. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно негативный. Для работы подходят промежутки 7 – 9, 16 – 17 и 26 – 27 июля. В остальное время, особенно, в третьей декаде, Водолеи столкнутся с трудностями. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений в основном неблагоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин июль в профессиональном плане не очень удачный. В основной деятельности будет ощущаться влияние напряжённых аспектов Солнца и Венеры, которые создадут проблемы в отношениях с коллективом и совместных действиях с коллегами. Поэтому гороскоп оценивает негативно коллективную работу, и рекомендует действовать самостоятельно, в одиночку. Не рекомендуется предпринимать сверхусилия для нормализации обстановки там, где возникли трудности. Лучше сосредоточиться на достижении других целей. А наиболее благоприятным для работы является прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь, правда, 5 – 6 и 12 – 13 июля тоже прогнозируются трудности – из-за Нептуна и Сатурна, но, по гороскопу, они будут преодолены, и дальше работа будет идти успешно. В указанные промежутки не следует принимать важных решений и отправляться в командировку. Полностью благоприятен прогноз по решению финансовых вопросов. Кратковременно действующие гармоничные аспекты Венеры будут помогать Водолеям в нужный момент. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет, в принципе, успешным, но значительного продвижения в делах не ожидается. Период подходит для выполнения текущей работы, никаких значительных событий, судя по гороскопу, не произойдёт, трудности будут незначительными. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение до третьей декады неудовлетворительное.

В первой декаде июля у Водолеев-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При решении финансовых вопросов будут возникать некоторые трудности. Для работы с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 5 – 6 июля. У Водолеев-женщин благоприятный прогноз по финансовой деятельности. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 5 – 6 июля. Прогноз по основной работе преимущественно негативный, а по взаимодействию с местными деловыми партнёрами в основном благоприятный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин остаётся благоприятным прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а также полностью положительным становится прогноз по взаимодействию с местными партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 16 – 17 июля. У Водолеев-женщин положительно характеризуются финансовая деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 12 – 13 июля. Прогноз по основной работе отрицательный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин снова положительный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам отрицательный, за исключением 26 – 27 июля. У Водолеев-женщин положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами трудности могут возникнуть 23 – 24 июля.

Рыбы

В июле гороскоп у Рыб-мужчин в целом положительный, но с 18 числа начнёт действовать напряжённый аспект Сатурна с Луной, который отразится на основной профессиональной деятельности. Судя по гороскопу, до этого момента дела будут идти хорошо, но затем появится некий внешний фактор, который сразу остановит всю деятельность. Гороскоп предупреждает, что с 18 июля Рыбам не следует предпринимать каких-либо действий для самостоятельного преодоления возникшего препятствия, проявлять инициативу, брать на себя ответственность. До этого момента они могут выбирать, работать им в одиночку или в коллективе, но потом желательно отойти на второй план. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный. Некоторые сложности возникнут 9 – 10 и 18 июля: из-за негативного влияния Меркурия в эти дни нежелательно проводить важную встречу или принимать ответственное решение. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже большей частью будет успешным, тем не менее, проблемы ожидаются 1 – 2, 7 – 9 и 16 – 26 июля. В последнем указанном случае на Рыб начнёт влиять напряжённый аспект Марса с Юпитером, создающий неблагоприятные условия для расширения сферы интересов, открытия нового бизнеса, начала новых проектов. Это неподходящий момент для командировок, дальних поездок, подписания договора. Также в это время следует избегать риска. Прогноз по финансовой сфере на весь месяц благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими до 18 июля благополучные, а дальше напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин гороскоп можно считать благоприятным, хотя напряжённые аспекты всё-таки слегка испортят картину. В основной профессиональной деятельности Рыбы столкнутся с трудностями 1 – 2 и 15 – 20 июля. В обоих случаях главным фактором станет негативный Плутон, из-за чего Рыбам не рекомендуется начинать какое-либо дело, ведущее к изменению положения, так как оно в результате только ухудшится. Кроме того, период не подходит для начала нового долгосрочного проекта, желательно заниматься текущей работой. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности, и положительный по коллективной, поэтому Рыбам не следует проявлять инициативу. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, но в этом месяце Рыбы не достигнут существенных успехов. Рекомендуется заниматься текущей работой, не начиная долгосрочных проектов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет успешным только в первые две декады, поэтому до начала третьей желательно выполнить всю работу. С 22 июля, из-за Марса с Юпитером, могут возникнуть серьёзные проблемы в отношениях с партнёрами из-за финансов. Также третья декада не подходит для командировок. Прогноз по финансовой деятельности положительный, но гороскоп отрицательно оценивает деятельность Рыб 1 и 30 – 31 июля. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные, хотя 19 – 20 июля возможна напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение преимущественно благополучное.

В первой декаде июля у Рыб-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 9 – 10 июля. В работе с далёкими деловыми партнёрами проблемы ожидаются 1 – 2 и 7 – 9 июля. Прогноз по финансам положительный. У Рыб-женщин прогноз по основной работе благоприятный, за исключением 1 – 2 июля. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности могут возникнуть 1, 4 – 5 и 8 – 9 июля. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, кроме 1 июля.

Во второй декаде у Рыб-мужчин до 18 июля благоприятный прогноз по выполнению основной работы, и отрицательный, начиная с этой даты. Прогноз по финансовой деятельности положительный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 16 июля тоже оценивается положительно, а затем негативно. У Рыб-женщин полностью благоприятный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная деятельность будет успешной только в промежуток 11 – 13 июля. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами преимущественно отрицательный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин полностью благоприятен прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа характеризует негативно. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами до 27 июля отрицательный, а далее благоприятный. У Рыб-женщин прогноз по основной работе положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами кратковременные трудности возможны 25 июля. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 30 – 31 июля.

Москва, Денис Вербицкий

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