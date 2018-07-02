Южному Уралу предстоит знойная неделя

Южному Уралу обещана жаркая неделя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов. В среду, 4 июля, станет еще жарче – до +35. В четверг слегка похолодает: температура снизится всего на 3 градуса, южноуральцы это вряд ли заметят. Зато начнутся грозы и пойдут дожди: в четверг еще небольшие, в пятницу возможны сильные.

Самым холодным днем недели будет воскресенье: воздух днем прогреется максимум до +24.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в течение всего июля не будет опускаться ниже +20.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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