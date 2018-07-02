Новая турбина повысит энергоэффективность электростанции ММК

ММК приступает к установке новой турбины на электростанции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на Центральную электрическую станцию (ЦЭС) Магнитогорского металлургического комбината поступило оборудование новой паровой турбины, которая заменит существующую и обеспечит повышение энергоэффективности станции. В ближайшее время специалисты приступят к ее установке.

Агрегат произведен на Уральском турбинном заводе и укомплектован новейшей системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В частности, уменьшится удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии, следствием чего станет снижение потребления природного газа и увеличение КПД станции в целом. Срок службы новой турбины Т-42/50-2,9 – не менее 40 лет.

Генератор мощностью 50 МВт для турбины, изготовленный Новосибирским научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» ПАО, также прибыл на промплощадку комбината. По мощности турбогенератор вдвое превышает прежний, что позволит увеличить установленную электрическую мощность станции.

Установка новой турбины начнется в ближайшее время. Затем последуют обвязка трубопроводами, монтаж вспомогательного оборудования и пуско-наладочные работы. Запуск нового энергетического оборудования в работу, запланированный до конца 2018 года, позволит оптимизировать работу ЦЭС, значительно повысит уровень надежности и технологичности всей энергосистемы комбината.

Челябинск, Виктор Елисеев

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