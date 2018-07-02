Общественники: «зеленый щит» вокруг Челябинска – пустая формальность

Южноуральские общественники обеспокоены закрытостью работы над проектом защитного поясом вокруг областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, вопрос создания «зеленого щита», который может стать действенным инструментом защиты экологически неблагоприятных территорий региона. При этом общественники отметили крайнее нежелание чиновников и околочиновных «общественных организаций» прислушиваться к мнению «неудобных» им экспертов.

«Нам с трудом удалось стать участниками заседания региональной Общественной палаты, нас не приглашают, хотя инициатива создания «зеленого щита» исходила от нас. Наша позиция – лесопарковый зеленый пояс должен проходить на расстоянии не менее 30 километров от города, сегодня он местами составляет 2-3 километра. Также считаем необходимым включать в «зеленый щит» природные участки в черте Челябинска и придать им более жесткий охраняемый статус. Все наши предложения подкрепляются расчетами, статистикой, действующим законодательством и даже историческими фактами. Однако их не учитывают, складывается ощущение, что для удобства принятия разрабатывают формальный документ», – прокомментировал координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Общественники подчеркнули, что продолжат отстаивать интересы жителей Южного Урала. А также напомнили, что на недавнем профильном заседании в Иркутске генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал прокуроров максимально использовать данные ОНФ и общественных организаций экологов, а также информацию с интерактивных экологических карт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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