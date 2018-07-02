В Кыштыме девушка погибла, вывалившись из кузова пикапа

Нетрезвая жительница Южного Урала погибла, выпав из кузова машины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия проищошла в ночь на 30 июня в Кыштыме.

После нетрезвого застолья 43-летний водитель пикапа Volkswagen Amarok решил покатать свою 22-летнюю знакомую. При этом оба были изрядно пьяны.

Девушка решила прокатиться с ветерком и вместо кабины залезла в открытый кузов иномарки. На одном из поворотов она буквально вывалилась из кузова. По данным U24, неосторожная пассажирка скончалась на месте.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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