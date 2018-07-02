На Южном Урале ограничивают движение большегрузов

В Челябинской области в ближайшие два дня вводится ряд ограничений для автотранспорта на федеральных дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», при повышении температуры воздуха выше 32 градусов по трассам запрещается движение грузового транспорта с 10 до 22 часов оп местному времени.

Сегодня во второй половине дня в южных районах Челябинской области ожидается повышение температуры воздуха до +32º, завтра, 3 июля, – до +33.

В Упрдор «Южный Урал» уточнили, что прогноз и ограничения касаются только южных районов области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.07.18

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