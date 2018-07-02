В центре Копейска закрыли пожароопасный детский досуговый центр

В городе-спутнике Челябинска приостановили деятельность детского досугового центра, не обеспечившего пожарную безопасность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска в ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя, арендующего помещение для организации детского досугового центра, выявило нарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности.

«Установлено, что предпринимателем не принято мер к оборудованию помещения детского досугового центра установкой автоматического оповещения о пожаре. В помещении игрового зала (он же путь эвакуации) в нарушение Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, покрытие стен выполнено с применением пластиковых панелей, пола – из линолеума и ковровых покрытий с неопределенными свойствами пожарной опасности. Кроме того, допущено устройство кладовой под лестничным маршем, а также отделка стен в тамбуре эвакуационного выхода на первом этаже с применением пластиковых панелей с неопределенными свойствами пожарной опасности», – рассказали в региональной прокуратуре.

На основании выявленных нарушений прокурор города обратился в суд с требованием о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя.

Копейским городским судом требования прокурора удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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