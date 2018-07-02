Власти Челябинска не в состоянии поддерживать «Девичьи слезы»

Пруд в единственном парке Ленинского района Челябинска продолжает превращаться в болото.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники не могут объяснить, почему уровень воды в пруду «Девичьи слезы», расположенном на территории парка «Семейный», не может подняться. В этом признался глава администрации Ленинского района областного центра Александр Орел.

«Пруд подпитывается из скважины, но уровень воды не повышается, – рассказал чиновник. – Мы заказали гидрологическое обследование. Пока, к сожалению, изменить ситуацию не получается».

Напомним, пруд был благоустроен в прошлом году св ходе оборудования парка «Семейный» – единственного общественного пространства в Ленинском районе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На работы было потрачено 35 миллионов рублей.

Однако в нынешнем году обнаружилось, что уровень воды в пруду существенно понизился. Водоем затянуло илом и тиной. По словам Александра Орла, сейчас районные власти заканчивают расчистку пруда от тины и установку фонтана. Однако с уровнем воды в водоеме сделать ничего не могут. Некоторые эксперты полагают, что проблемы пруда связаны с ведшейся неподалеку уплотнительной застройкой, разрушившую дренажную систему в округе и лишившую водоем дополнительных источников поступления воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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