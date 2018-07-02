В Челябинске за пассажирами установят слежку

В Челябинске за пассажирами автобуса будут следить в порядке эксперимента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на маршруте №4 начал работать автобус, оборудованный газомоторным двигателем. Об этом рассказал директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод.

По словам руководителя транспортного предприятия, машина оборудована бесплатной точкой доступа к WiFi и системой видеонаблюдения.

И если бесплатный WiFi можно считать некой завлекалочкой, призванной привлечь новых пассажиров, то за кем и с какой целью намерено следить руководство ОГТ, г-н Холод не объяснил.

Впрочем, пока муниципальный перевозчик ставит в Челябинске эксперимент с использованием всего одного автобуса, в Магнитогорске система видеонаблюдения в общественном транспорте уже поставили на поток. На минувшей неделе пресс-служба мэрии Магнитогорска рассказала о том, что 120 камер появились в трамваях города.

А в Москве и Санкт-Петербурге системой видеонаблюдения оборудован практически весь транспорт, это позволяет обеспечивать безопасность пассажиров и быстро разбирать конфликты с кондукторами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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