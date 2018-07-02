Сотня южноуральцев набрали больше 80 баллов на ЕГЭ по биологии

100 выпускников школ Южного Урала набрали больше 80 баллов на ЕГЭ по биологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 2 июля государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена по биологии.

Официальный день опубликования результатов экзамена по биологии – 4 июля. Участники могут ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ.

В случае несогласия с выставленными баллами 5 и 6 июля можно будет подать апелляцию в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

«Для участников ЕГЭ по биологии стали доступны для ознакомления их результаты, – сообщает Елена Тюрина, начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области. – В Челябинской области 100 человек набрали более 80 баллов на данном экзамене. В ближайшие дни станут также известны результаты экзаменов по литературе, физике и иностранным языкам».

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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