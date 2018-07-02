Закрытие Челябинской городской свалки началось со скандалов

Силовики нагрянули на Челябинскую городскую свалку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром полиция взяла в кольцо территорию мусорного полигона.

В сопровождении силовиков на объект прошли представители министерства экологии Челябинской области и регионального управления Росприроднадзора.

Чиновники и полиция проверяют, в порядке ли у проезжающих на территорию свалки мусоровозов сопроводительные документы. По некоторым данным, несколько грузовиков со строительным мусором на территорию свалки не пропустили.

Напомним, с 1 июля минэкологии начало масштабное перенаправление потоков мусора на Полетаевский полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). Чиновники настаивают, что мусор от всех юридических лица и части жителей северо-запада Челябинска теперь должен вывозиться не на Челябинскую городскую свалку, а на Полетаевскую площадку – «временный альтернативный» полигон, в ожидании ввода в строй «основного» полигона ТКО под Чишмой, строительство которого пока даже не началось.

С 1 сентября весь челябинский мусор минэкологии намерено вывозить в Полетаево, жители которого выступают категорически против такого варианта развития событий.

Между тем, уже вчера, 1 июля, на полигоне в Полетаево начались трудности: сотрудники объекта оказались не готовы к увеличению грузопотоков, и на въезде на полигон образовалась пробка.

Пока повис в воздухе и вопрос с промышленным и строительным мусором (отметим, что грузовики, которые развернули сегодня на Челябинской свалке, перевозили как раз эту категорию отходов). Дело в том, что, по признанию руководства Полетаевского полигона, их объект рассчитан только на коммунальные отходы, и промышленный мусор принимать просто не может. Где он окажется после окончательного закрытия свалки, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.18

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