Месси и Роналду разрушили российскую семью

Чемпионат мира по футболу стал причиной семейной трагедии: челябинцы, прожившие в браке 14 лет решили развестись из-за футбольных разногласий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», супруги познакомились 16 лет назад, тоже во время чемпионата мира – оба оказались страстными болельщиками. Через 2 года создали семью. Но футбол, объединивший их в начале отношений, стал яблоком раздора: муж болел за «Барселону» и московский «Спартак», жена – за мадридский «Реал» и ЦСКА. На этой почве супруги постоянно ссорились.

Еще одного чемпионата мира их брак не пережил: муж переживал за Аргентину и Лионеля Месси, жена, являющаяся поклонницей Криштиану Роналду, все время над ним подтрунивала. Роковой скандала разгорелся во время сражения Аргентины и Нигерии.

После того, как Месси забил первый мяч в ворота соперников, женщина позволила себе уничижительные высказывания в адрес аргентинского форварда.

«Это стало для меня последней каплей. С самого начала мундиаля жена постоянно подкалывала меня и моего любимого игрока тем, что он плохо играет и даже не забил важный пенальти в игре с исландцами. А в матче с Нигерией демонстративно болела за них, – цитирует «Московский комсомолец» челябинца, подавшего на развод. – Когда же она в очередной раз нелицеприятно выразилась о Лионеле и его спортивных данных, я вспылил, и в свою очередь высказал все, что думаю о ее красавчике Роналду, сборной Португалии, ней самой и всех остальных клубах, за которые болеет Людмила. После этого взял документы и ушел от нее насовсем».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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