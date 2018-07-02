«Безопасный город» обошелся челябинской фирме в 115 миллионов рублей

Крупную челябинскую компанию оштрафовали за подкуп топ-менеджера «Ростелекома».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

«Установлено, что в 2015-2016 годах генеральный директор ООО «Ланит-Урал» и его заместитель, действуя от имени юридического лица, передали должностному лицу Челябинского филиала крупной телекоммуникационной компании взятки, а также деньги за незаконные действия по обеспечению победы в конкурсе, которые позволили ООО «Ланит-Урал» заключить с компанией договоры», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Речь о громком «деле Прокопенко». Как уже сообщил РИА «Новый день», директор государственного бюджетного учреждения «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василий Прокопенко был задержан в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период 2015-2016 годов он, исполняя обязанности заместителя директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», через посредника получил от директора коммерческой организации 16,2 миллиона рублей. Еще 29 миллионов компания заплатила начальнику развития проекта «Информационное общество». В обмен топ-менеджер обещал коммерсанту помочь выиграть контракт на поставку видеооборудования для челябинских дорог в рамках программы «Безопасный город». Свое обещание он сдержал: «Ланит-Урал» заключил с ОАО «Ростелеком» на сумму 179,7 миллиона и 364 миллиона рублей соответственно.

В апреле 2018 года Центральный районный суд Челябинска топ-менеджер получил 5 лет колонии строгого режима за коммерческий подкуп и получение взятки.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении ООО «Ланит-Урал» возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 и части 3 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном и особо крупном размерах).

По результатам рассмотрения мировыми судьями юридическому лицу назначены штрафы в размере 15 миллионов и 100 миллионов рублей соответственно.

Постановления не вступили в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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