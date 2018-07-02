Пошла вторая неделя: в Челябинске сохраняется режим «черного неба»

В Челябинске продлен режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, с 19 часов 2 июля до 19 часов в Челябинске ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Завтра ветер в городе будет дуть с северо-востока: это означает, что челябинцам предстоит наслоадиться запахом выбросов ЧЭМК.

Напомним, режим «черного неба» не прерывается в областном центре с 25 июня, несмотря на неслабый ветер, постоянно меняющий направление.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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