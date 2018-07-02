На Южном Урале погибла двухлетняя девочка, сутки пролежавшая дома с температурой

В Аше по дороге в больницу умерла двухлетняя девочка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 29 июня.

Двухлетняя девочка гостила у родных. 28 июня у ребенка начался жар. Весь день родные сбивали температуру с помощью жаропонижающих.

Лишь ночью 29 июня, когда лекарства перестали давать даже временный эффект девочку на собственной машине родные повезли в больницу. Однако когда они приехали в медицинское учреждения, малышка уже не дышала.

«Проводится проверка по факту смерти ребенка от заболевания», – цитирует Telefakt.ru комментарий представителя следственного отдела СКР по Аше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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