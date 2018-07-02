В Челябинской области иномарка с разгона врезалась в толпу болельщиков

В Копейске автомобиль врезался в толпу болельщиков, праздновавших победу сборной России.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел, когда ликующие болельщики высыпали на улицы города-спутника Челябинска после выхода сборной России в полуфинал чемпионата мира по футболу.
Молодые люди решили поиграть в футбол на проезжей части. В какой-то из моментов распасовки одного из болельщиков сбил ехавший на скорости по дороге «Хендай». Водитель авто скрылся с места аварии. «Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Водитель «Хендай Солярис» установлен, его уже нашли сотрудники полиции», – цитирует «Первый областной» одного из очевидцев.
По рассказам копейчан, водитель ехал со скоростью не менее 90 километров в час. Подробности ДТП устанавливаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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