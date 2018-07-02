Челябинка, пострадавшая от взрыва газа, скончалась в больнице

Женщина, получившая ожоги во время взрыва газового баллона в Челябинска, умерла в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи боролись за жизнь 42-летней челябинки 11 дней, однако не смогли спасти женщину.

Напомним, взрыв произошел утром 20 июня в Металлургическом районе Челябинска, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Согласно предварительным данным на балконе, в одной из квартир второго этажа, произошел детонационный взрыв газовоздушной смеси в результате утечки газа из пятилитрового железного баллона. В результате в квартире оказались повреждены остекление и перегородки.

В результате взрыва пострадало два человека. В ГКБ №6 были доставлены 42-летняя женщина с ожогом 40% кожного покрова и ее 10-летний сын с ожогом 80% кожи. Мальчик находится в реанимации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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