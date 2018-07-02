Движение по Свердловскому проспекту Челябинска будет ограничено еще три недели

В Челябинске продлено ограничение движения по одной из ведущих магистралей города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по укладке асфальтобетона по-прежнему ограничено движение транспорта по Свердловскому проспекту.

До 25 июля работы будут вестись поэтапно на участках от улицы Мастеровой до Комсомольского проспекта, далее от проспекта Победы до улицы Островского. Затем дорожники приступят к работам на участке от улицы Калинина до улицы Труда.

«Просим водителей быть внимательнее при проезде данных участков, соблюдать знаки и схему движения», – обращаются к челябинцам представители мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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