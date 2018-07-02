Экс-полицейскому дали 11 лет «строгача» за производство амфетамина

Экс-сотрудник ГИБДД Челябинска, в свободное от работы время занятый производством амфетамина, отправится в колонию строгого режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал теперь уже бывшего полицейского виновным в производстве, хранении и распространении синтетического наркотика – амфетамина. Его подельник также признан виновным.

В ходе судебного заседания было установлено, что должность инспектора ГИБДД ничуть не мешала челябинцу в свободное от работы время производить на съемной квартире в Ленинском районе областного центра сильнодействующий наркотик. Там же подельники и хранили вещество с целью дальнейшего распространения.

На подпольную нарколабораторию полиция вышла после того, как задержила своего коллегу с двумя граммами амфетамина. После этого автоинспектора уволили из органов правопорядка.

Как сообщает «Первый областной», экс-полицейский приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник проведет за решеткой 6 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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