В Челябинской области вспыхнуло здание на территории спецнарколечебницы

На территории Бакала вспыхнул серьезный пожар в лечебно-исправительном учреждении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 3 июля, в 2:52 (время местное) поступило сообщение о пожаре по повышенному рангу сложности в «Лечебно-исправительном учреждении №9» города Бакал Саткинского района.

Через десять минут первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова.

На момент прибытия пожарных горела хозяйственная постройка (свинарник). Пожару был присвоен ранг сложности «пожар №2».

Угрозы распространения на жилые здания не было. Расстояние до жилых корпусов – 100 метров.

В 3:10 огонь был локализован, открытое горение было ликвидировано в 3:25. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

На месте работали силы и средства РСЧС в количестве 41 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС – 20 человек, 5 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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