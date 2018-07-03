Самолет, летевший из Челябинска в Санкт-Петербург, посадили в Москве

Самолет, летевший из Челябинска в Санкт-Петербург, внепланово сел в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс 6462 авиакомпании «Россия» вылетел из Челябинска сегодня в 5:37 – на 7 минут позже времени, указанного в расписании. Но до пункта назначения не долетел: из-за погодных условий в Пулково – слабая видимость, сильный ветер – борт посадили в аэропорту Внуково в Москве. Там самолет заправили и отправили в Санкт-Петербург.

Вторая часть рейса прошла без сбоев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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