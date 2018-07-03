Почти сотня южноуральцев госпитализированы с подозрением на энцефалит

В больницах Челябинской области находится почти 100 человек с подозрением на клещевой энцефалит.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на 29 июня в медицинские организации региона обратилось 11 тысяча 603 пострадавших от укуса клещей, в том числе 2 тысячи 777 детей. За аналогичный период 2017 года пострадало 12 тысяч 900 человек, в том числе 3 тысячи 137 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 95 человек.

С целью предупреждения укусов клещей продолжается противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 5 тысяч 820,4 гектара, в том числе 1 тысяча 395,5 гектаров территории детских оздоровительных учреждений, 423,7 гектара парков, скверов, 791,8 гектара кладбищ, 915,9 гектаров баз отдыха и т.д. Организация экскурсий, походов, прогулок за пределы загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена.

С начала сезона в области исследовано от населения 2 тысячм695 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,7 % клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 16,3 % – боррелиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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