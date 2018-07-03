Для обуздания эко-движений решили создать бесполезный «негосударственный» институт (ВИДЕО)

Неудобных эко-активистов предложили заменить на бесполезных общественных экологических инспекторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественников, пригретых правительственными учреждениями, серьезно обеспокоил рост интереса граждан России к экологической проблематике. Такой вывод можно сделать из выступления исполнительного директора Национального центра экологическокой и эпидемиологической безопасности, руководителя исследований по проекту «Экология России», члена Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, заместителя председателя Общественного совета Федерального агентства по недропользованию Владислава Жукова.

«В России произошла экологическая революция, – отметил общественник. – Если пять лет назад 5% – 6% жителей интересовались экологической проблематикой, то сейчас – 60% -70%», – отметил общественник. И видит он в этом не только пользу.

По мнению эксперта, подобный взрывной рост интереса развязал руки «экологическим экстремистам», использующим обеспокоенность общественности в своих личных целях.

«Гражданское общество тоже должно быть систематизировано», – уверенно заявил г-н Жуков, противопоставив такое общество низовым экологическим движениям.

«Такой активизм нам не нужен!»

Противопоставить «экологическим демагогам» эксперт предлагает «общественных экологических инспекторов». Они будут проходить специальную подготовку, получать унифицированные удостоверения, взаимодействовать с чиновничьими структурами: минэкологии, Росприроднадзором. А для укрепления статуса – взаимодействовать с общественными организациями бывших силовиков – и никак иначе.

Такую околочиновную структуру Владислав Жуков почему-то называет «негосударственным институтом».

Впрочем, особых полномочий у общественных инспекторов не будет, отметил эксперт. Единственное, на что надеется общественник, – что чиновники побоятся игнорировать их обращения. Видимо, устрашенные договором о взаимодействии с общественниками-силовиками. И будут реагировать на обращения не через месяц, как предусмотрено законом, а через сутки – двое.

Как будет функционировать этот бесполезный институт, можно судить на примере работы лаборатории минэкологии Челябинской области и регионального управления Роспотребнадзора, еще год назад после каждой проверки, предпринимавшейся через день-два после получения жалоб от жителей, заявлявших, что превышений ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружено. И лишь после внеплановых проверок Росприроднадзора, грянувших весной нынешнего года чиновники вдруг обнаружили, что нормы выбросов превышают едва ли не все крупные предприятия Челябинска. Просто потому, что проверки проходили не через день-два, а прямо в день неблагоприятных метеусловий.

Зачем общественникам наступать на те же грабли, что надзорные ведомства, – вопрос открытый. Но президентский грант этот проект получил.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 03.07.18

В Челябинской области снова продлили НМУ. / Почти сотня южноуральцев госпитализированы с подозрением на энцефалит. / Регулярный протест: Челябинск будет выступать против пенсионной реформы еженедельно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»