В Златоусте мнимый бизнес-тренер «кинула» клиентов на 25 миллионов рублей

В Челябинской области перед судом предстанет местная жительница за хищение у интернет-пользователей свыше 25 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, женщина-индивидуальный предприниматель в созданной ею закрытой группе в социальной сети проводила платные онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов на специализированных площадках.

«Злоупотребляя доверием лиц, вошедших в закрытую группу, не обладая собственными денежными средствами, злоумышленница уговаривала граждан внести деньги для участия в совместных сделках по выкупу залогового имущества, обещая хорошую прибыль. Для придания законности получения денежных средств проводила дистанционные занятия, заключала соинвесторские договоры, условия которых по возврату вложенных членами группы денежных средств с процентами исполнять не намеревалась. Полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению», – рассказали в прокуратуре.

Когда вкладчики стали интересоваться, когда же получат обещанную прибыль, женщина то рассказывала, что получила в ДТП серьезные травмы, то говорила, что у нее украли чемодан с деньгами.

В результате с марта 2016 по октябрь 2017 года аферистка похитила у 27 жителей различных регионов России и Казахстана свыше 25 миллионов рублей.

Мошеннице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На ее имущество (квартиру, нежилое помещение, земельный участок и автомобиль) наложен арест.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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