Экс-проректор южноуральского вуза отделался «условкой» за полумиллионную взятку

Бывший проректор магнитогорского университета осужден за получение взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал первого проректора Магнитогорского государственного университета виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также получении взятки в значительном размере.

В суде установлено, что южноуралец в период с декабря 2011 по июль 2012 года трижды получил взятки от подчиненных на общую сумму свыше 400 тысяч рублей за включение их научных проектов в перечень проектов, рекомендуемых к финансированию, в рамках целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы», продленной на 2011 год.

Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Судом ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с педагогической деятельностью сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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