Центр Челябинска на двадцать дней останется без машин

На улице в центре Челябинска на 20 дней закрывают движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения работ по реконструкции участка тепловой сети с 5 по 25 июля июля будет прекращено движение по улице Карла Маркса.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 8 часов 5 июля до 20 часов 25 июля будет прекращено движение транспорта по улице Карла Маркса в районе дома №80 указанной улицы и дома №8 по улице Васенко.

Работы будут выполнятся открытым способом в тротуаре и проезжей части по улице Карла Маркса.

Напомним, для выполнения первого этапа реконструкции участка тепловой сети до 20 часов 25 июля ограничено движение транспорта по улице Васенко в районе дома №70 по улице Коммуны в южном направлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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