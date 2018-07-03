ЕГЭ по литературе и физике дал Южному Уралу еще 16 стобалльников

Число стобалльников среди выпускников школ Челябинской области увеличилось на 16 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, гоосударственная экзаменационная комиссия 3 июля утвердила результаты единых государственных экзаменов по литературе, физике и иностранным языкам. Также были утверждены результаты резервного дня 22 июня, в который проходили ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ.

5 июля – официальный день опубликования результатов данных экзаменов. Участники могут ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ.

О том, как сдали вышеуказанные экзамены в области, рассказала Елена Тюрина, начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области: «ЕГЭ по литературе в области сдали на очень высоком уровне – 99% всех выбравших данный учебный предмет успешно справились с экзаменом. Из них 15 участников сдали экзамен на 100 баллов, что на 5 человек больше по сравнению с прошлым годом. Еще 169 участников, что составляет 21% от числа сдававших, набрали более 80 баллов. ЕГЭ по физике успешно сдали 97,5% участников. Более 80 баллов получили 223 участника, среди которых один стобалльник. На экзаменах по иностранным языкам, к сожалению, максимального результата никто из ребят не смог достичь. Однако данные экзамены сдали почти все участники, – минимальный порог не преодолели лишь двое. Более 80 баллов набрали 418 человек, что составляет 34,5% от числа сдававших».

Для всех, кто не согласен с выставленными баллами, 6 и 9 июля будет предоставлена возможность подать апелляцию. Апелляция подается в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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