Плевать хотели: регоператор отказался выполнять требование ФАС по «мусорному» тарифу для Магнитогорска

Регоператор отказался снижать «мусорный» тариф для Магнитогорска на 19%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Магнитогорска, тариф на вывоз мусор для жителей города будет снижен лишь примерно на 10 рублей. Об этом заявил директор ООО «Центр коммунального сервиса Алексей Бубнов.

«Тарифные изменения коснуться инфляционной составляющей: вместо 4% инфляция будет 3,7%. Кроме того, в тариф заложено негативное воздействие на окружающую среду, решением областного правительства сумма будет откорректирована. Стоимость за вывоз мусора снизится до 77-78 рублей. Сейчас она составляет 87,50 рублей за одного человека», – приводит пресс-служба мэрии объяснения руководителя регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Магнитогорском кластере.

Чтобы магнитогорцам не было так уж обидно, их «радуют» тем, что в Челябинском кластере сумма тарифа за вывоз мусора будет порядка 130 рублей на человека. Между тем, для Челябинского кластера тариф пока еще не утвержден, и 130 рублей – максимальное его возможное значение, приведенное первым замминистра экологии региона Яной Куприковой, заявившей, что он окажется в пределах от 100 до 130 рублей.

При этом подобные цифры появились до заявления Федеральной антимонопольной службы, уличившего министерство тарифного регулирования Челябинской области в завышении тарифа для магнитогорцев на 19%, что заставляет усомниться в корректности и этих рассчетов. Отметим, что размер платы для магнитогорцев определялся с подачи ООО «ЦКС», регоператора в сфере обращения с ТКО как в Магнитогорском, так и в Челябинском кластерах.

Напомним, антимонопольщики требовали снизить тариф на 19%. Однако компания г-на Бубнова, аффилированная, по некоторым данным, с бизнес-структурами семьи губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, отказалась следовать указаниям ФАС. Так, в реальности тариф будет снижен лишь на 1,14%. И даже если прибавить к этому инфляционную составляющую, окажется, что снижен он лишь на 1,51%.

Собственно, и подаваемое в качестве благодеяния снижение показателя инфляции с 4% до 3,7% – не что иное, как игра в наперстки. Как известно, тарифы в сфере ЖКХ в России меняются раз в год, а значит, и применять при коррекции необходимо размер годовой инфляции предыдущего расчетного периода (2017 года), составляющий 2,5%, а не прогноз инфляции в первом полугодии 2018 года.

Что касается платы за негативное воздействие на окружающую среду, то она взималась и ранее. Только на прошлой неделе новый министр экологии и природопользования Дмитрий Кобылкин заявил о семикратном снижении этой платы именно для размещения ТКО, предписав региональным властям скорректировать тариф на обращение ТКО с учетом этого снижения.

Таким образом, исходя из позиции ФАС, магнитогорцы и дальше будут платить за вывоз мусора по завышенному тарифу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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