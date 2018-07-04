В Челябинске ограничат движение по полудюжине улиц

В Челябинске продлено закрытие движения на части улиц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции тепломагистралей продлевается закрытие и ограничение движения на улицах города.

До 20 часов 10 июля прекращено движение по улице Белостоцкого в районе домов №9 и №10; до 20 часов 1 августа по улице Савина в районе домов №5 и №12.

До 20 часов 20 июля прекращено движение по улице Бажова в районе домов №104 по улице Артиллерийской и №47 по улице Либединского; до 20 часов 30 июля – в районе домов №47 и №48 по улице Либединского.

Кроме того, до 20 часов 15 сентября ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе дома №33 в восточном направлении.

До 20 часов 25 июля прекращено движение по улице Батумской напротив дома №15-«а», по улице Суркова в районе домов №8 и №9 и на участке от дома №9 до дома №12.

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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