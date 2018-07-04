В Челябинской областью ужесточили наказание «сетевику», расправившемуся с напарником

В Миассе прокуратура настояла на ужесточении наказания «сетевику», убившему напарника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее Миасский городской суд приговорил 21-летнего жителя Уфы по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство) к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что молодой человек совместно с товарищем в составе сетевой компании торговали в Миассе мелкой бытовой техникой, распространяя ее по квартирам южноуральцев. В декабре 2017 года в подъезде одного из домов между напарниками вспыхнула ссора, во время которой уфимец ударил приятеля ножом. Рана оказалась смертельной. Сам же убийца с места преступления скрылся и уехал в другой город.

«Причиной преступления явились неприязненные отношения, связанные с желанием молодого человека получить деньги за выполнение трудовых обязанностей. Суд первой инстанции учел противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления», – рассказали в надзорном ведомстве.

Однако, по мнению прокуратуры, противоправный характер действий потерпевшего не нашел своего подтверждения. Он не был работодателем уфимца и не был обязан снабжать его денежными средствами. «То обстоятельство, что молодой человек испытывал неприязнь к потерпевшему, поскольку тот не решал его материальные проблемы, не может быть обстоятельством, обусловливающим противоправность поведения потерпевшего», – отметили в надзорном ведомстве.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не согласились с выводами суда в этой части, принесли апелляционное представление и апелляционную жалобу, указав на мягкость назначенного наказания.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора и потерпевшей и изменила приговор суда, исключила из числа смягчающих обстоятельств противоправное поведение потерпевшего и усилила наказание до 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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