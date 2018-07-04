Город на Южном Урале остался без стационарной связи

Один из муниципалитетов Челябинской области остался без стационарной телефонной связи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня в Коркинском районе прервалось стационарное телефонное сообщение.
Причиной неисправности стал обрыв кабеля между Коркино и Копейском, сообщают «Вести Коркино» со ссылкой на начальника районного управления гражданской защиты Александра Кудинова. В настоящее время специалисты «Ростелекома» заняты исправлением ситуации.
Пока же жителям района напоминают, что в случае необходимости экстренные службы можно вызвать по сотовой связи: 101 – пожарная охрана и спасатели, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – служба газа, либо по единому номеру 112.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.07.18
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