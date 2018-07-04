На вторичном рынке Южного Урала машины стареют и дорожают

Авто на вторичном рынке Челябинской области стали дороже и старше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по результатам первого полугодия 2018 года средняя цена продаваемой машины составила 490 тысяч рублей и выросла на 6% по сравнению с 2017 годом. Это на 15% меньше текущей средней цены по стране (574 тысячи рублей). Таковы результаты исследования, проведенного порталом Авто.ру.

За год средний возраст продаваемой машины составил 10,9 года. По России средний возраст чуть ниже – 10,6 лет. По сравнению с прошлым годом машины в Челябинске «постарели»: в 2017 году этот показатель был 10,4 года. Это в целом отражает тенденцию старения автопарка в России.

Общероссийский топ марок по спросу (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на портале) и предложению традиционно возглавляет Lada: 18,8% и 18,1% соответственно. В Челябинской области ситуация схожая: Lada – лидер (28,3% и 23,1%), а ближайший преследователь – Toyota – проигрывает в несколько раз и по спросу (7,2%), и по предложению (7,8%). На третьем месте по спросу оказалась Kia. Челябинцы проявили повышенный интерес к корейскому автопроизводителю: если год назад он был только на седьмом месте, то в 2018 прибавил сразу 1 пункт. В предложении же третье место традиционно занимает Nissan (5,3%).

В топ-10 моделей по спросу входят сразу 7 машин Lada, а также Ford Focus, Daewoo Nexia и Kia Rio. За последние три года ситуация существенно не изменилась, только Ford Focus потерял в спросе лидерские позиции, а Kia Rio вошла в топ-10.

Среди моделей, которые встречаются на портале чаще всего, уже на протяжении трех лет лидирует Ford Focus. Сразу за ним – Lada Priora и Lada 2110. В предложении также лидируют модели отечественного производства – всего их в топе восемь.

Самый распространенный в России тип кузова – седан. В Челябинске в объеме предложения таких машин 42,3%, а доля спроса на них составляет 44,2%. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки. Примечательно, что спрос на седаны продолжает расти, а вот кроссоверы становятся менее популярны, что соответствует общероссийской тенденции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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