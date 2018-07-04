Челябинская таможня не пускает в Россию одиннадцать фур с яблоками

Таможенники держат на границе Казахстана и Челябинской области 11 фур с яблоками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 фур с яблоками на 16 миллионов рублей гниют на территории Троицкого таможенного поста. Водители 11 машин с 26 июня и по сей день, в 30-градусную жару, вынуждены находиться на территории таможенного поста. Об этом рассказал представитель владельца товара.

Жалоба на произвол таможенного органа направлена сегодня, 4 июля, во все возможные структуры, которые могут повлиять на ситуацию и пресечь действия Челябинской таможни.

Одиннадцать фур с яблоками, следовавшие по единой таможенной территории ЕАЭС из Казахстана в Россию задержаны Челябинской таможней и доставлены на территорию Троицкого таможенного поста в нарушение международных договоров, основ создания и функционирования ЕАЭС, уверены коммерсанты. Причину задержания должностные лица Челябинской таможни не сообщают. Таможенники изъяли документы на транспортные средства и на весь перевозимый товар. При этом никаких документов о задержании водителей и автомобилей с грузом чиновники не составили.

«Водители 11 машин (большая часть людей – пожилые люди старше 50 лет) вот уже 8 дней в 30-градусную жару вынуждены находиться на территории Троицкого таможенного поста (водители из других госураств, которые не имеют в России ни близких, ни родных), где они в нарушение закона и Всеобщей декларации прав человека лишены элементарных условий нормального существования. Нарушены основные права человека на свободу, неприкосновенность собственности, права на достоинство и личности: отсутствует возможность помыться, нормально поесть, отдохнуть, справить естественную нужу. Сколько еще предстоит водителям находиться заложниками обстоятельств, никто ответить не может», – заявляют собственники груза.

При этом никаких претензий к товару, по мнению его собственников, быть не может: яблоки выращены в Киргизии и направлялись через Казахстан в гостиницу.

Между тем, Челябинская таможня настаивает: задержанные яблоки имеют европейское происхождение. «Согласно документам, урожай собрали в Киргизии. Представители ведомства взяли пробы фруктов и отправили их на экспертизу. Специалисты установили: регионом происхождения яблок является территория Европы. Следовательно, представленные документы на товар являются недостоверными. Выводы эксперта подтвердила и официальная информация государственных органов Киргизии», – заявили в пресс-службе таможни. При этом в ведомстве настаивают, что владельцы груза всячески избегают общения с таможенниками после того, как получили запрос на дополнительные документы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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