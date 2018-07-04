В пригороде Челябинска землекопы едва не взорвали газопровод

В копейском поселке из-за несанкционированных земельных работ жители десятка домов остались без газоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпромгазораспределение Челябинск», в поселке Потанино Копейского городского округа экскаватором, принадлежащим частному лицу, поврежден подземный стальной газопровод высокого давления. Земляные работы проводились без согласования. В результате без газоснабжения осталось 11 частных домов и два предприятия.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Челябинск» перекрыла задвижку газопровода. Повторный пуск газа потребителям будет произведен после ремонта газопровода.

«Проведение земляных работ рядом с газопроводом без согласования – грубое нарушение правил безопасности в охранной зоне газовых сетей. Игнорирование подобных требований может привести не только к отключению газоснабжения, но и к серьезным разрушениям», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

Кроме того, в сетевой компании напомнили, что все расходы на ремонт, отключение потребителей, если без этого невозможно провести восстановительные работы, и на повторные пуски газа, обязаны компенсировать виновники ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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