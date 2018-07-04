Южноуралец гонялся по деревне за соседями с ружьем

Житель Челябинской области открыл стрельбу из ружья пальбу по соседу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столь экстремальным способом житель поселка Петровский решил поквитаться за своих гусей, придушенных, как он считал, соседской собакой.

Идея мести пришла южноуральцу, когда он уже изрядно подвыпил. Схватив охотничье ружье, мужчина забрался в трактор и направился к жилищу своего соседа. Вызвав оппонента, он открыл по нему стрельбу. Однако все выстрелы шли мимо цели.

Тогда разгоряченный спиртным селянин бросился догонять соседа уже на своих двоих, не переставая при этом палить из ружья. Погоня продолжалась до тех пор, пока навстречу «мстителю» не попалась соседская дочка. Он приставил к девушке ружье и заявил, что убьет ее. После этого успокоился и убрался восвояси.

Соседи «шутки» не оценили и вызвали полицию.

«Обвиняемый вину не признал. Считает, что просто хотел напугать, а убивать не собирался, – цитирует Telefakt.ru старшего следователя следственного отдела СКР по Копейску Анатолия Мищука. – В качестве меры пресечения ему избрали домашний арест. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 119 (угроза убийством)».

Челябинск, Виктор Елисеев

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