Бандиты, избившие и ограбившие больше десятка челябинцев, попросили не лишать их свободы

Челябинским грабителям, на счету которых больше десяти пострадавших, не понравился приговор суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал двоих местных жителей виновными в том, что в августе-сентябре 2017 года на улицах Ленинского района совершали хищение имущества граждан. При этом, чтобы завладеть чужим имуществом, грабители избивали горожан либо угрожали избиением.

На счету преступников более 10 нападений на челябинцев.

За содеянное один из грабителей был приговорен к 8 годам, а его подельник – к 10 годам лишения свободы.

Не согласившись с вынесенным приговором, адвокат одного из осужденных в своей жалобе просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, с учетом позиции прокурора о законности вынесенного судом решения, оставила приговор без изменения, а доводы апелляционной жалобы без удовлетворения

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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