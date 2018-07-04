Дело банды, грабившей дальнобойщиков на южноуральских дорогах, направили в суд

Дюжина южноуральцев предстанут перед судом за налеты на большегрузы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 местных жителей, обвиняемых в кражах и грабежах, совершенных с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой.

По версии следствия в 2016 году 45-летний ранее судимый житель Златоуста создал банду, которая в период с апреля 2016 по июнь 2017 года совершала хищение товарно-материальных ценностей из фургонов грузовых автомобилей, находящихся на неохраняемых автомобильных стоянках и обочинах автомобильных дорог на территории Челябинской области.

Указанная группа в разном составе ее участников совершила 19 хищений из фургонов, припаркованных на стоянках и обочинах автомобильной дороги М-5 «Урал» на территории Саткинского, Чебаркульского, Катав-Ивановского районов, а также Копейска, Златоуста и Миасса. Пользуясь тем, что водители большегрузных автомобилей ночью спали, преступники вскрывали автомобили и прицепы и похищали товарно-материальные ценности. В том случае, если дальнобойщики их заставали, налетчики скрывались с похищенным.

В результате преступной деятельности предпринимателям и организациям из различных регионов России причинен ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия часть похищенного имущества была изъята. Наложен арест на средства и автомобили обвиняемых.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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