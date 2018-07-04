Пили и били: сожитель убил копейчанку из-за ее ревности

Южноуралец пять дней избивал устраивавшую ему сцены ревности сожительницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» тело 28-летней жительницы Копейска обнаружили в одной из квартир поселка Бажово.

Оказалось, что женщину, выгнанную из дома родственниками из-за постоянных пьянок, приютил ее знакомый. Через какое-то время в квартире появился еще один постоялец – 44-летнего южноуральца прогала сожительница, и тот попросил приютить его.

Хозяин был не против. Его гостья – тоже. Тем более что между нею и новоприбывшим моментально возникла симпатия. Не исключено, что на почте обоюдной любви к выпивке.

Мужчина и женщина начали бурно отмечать нежданное новоселье. Однако в перерывах между тостами новая пассия не раз припоминала своему новому избраннику его недавнее прошлое, закатывая сцены ревности. «Ромео» отвечал на претензии кулаком.

По некоторым данным, пьяное застолье, перемежаемое сценами ревности и ответными избиениями, продолжалось пять дней. Наконец, после очередной взбучки ревнивица умерла от черепно-мозговой травмы. Поняв, что наделал, копейчанин сбежал. А труп своей приятельницы обнаружил хозяин квартиры.

Как пишет 31tv.ru, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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