За полгода из Челябинской области депортировали шесть сотен иностранцев

За первые шесть месяцев 2018 года с Южного Урала выслали почти 600 мигрантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, по результатам работы в первом полугодии 2018 года за пределы Российской Федерации было выдворено 582 иностранных гражданина, нарушившего миграционное законодательство. Только в июне 2018 года под контролем судебных приставов Челябинской области Россию покинули 116 иностранцев-нелегалов.

Первая июльская неделя также заполнена проводами: из страны выдворяются большие группы граждан сопредельных среднеазиатских республик, как правило, они выезжают на автобусах через пункты пропуска на границе с Казахстаном, а также граждане стран дальнего зарубежья, которые покидают территорию России авиатранспортом.

Все иностранцы признаны виновными в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране. Причиной административного правонарушения зарубежные гости называют отсутствие средств для своевременного выезда домой.

В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу в 2 тысячи рублей. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет. Своего возвращения домой иностранцы дожидались в спецучреждении для административно задержанных граждан.

В настоящее время там содержатся 73 иностранца-нарушителя, они будут отправлены на родину по мере проверки и подготовки документов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.07.18

Пили и били: сожитель убил копейчанку из-за ее ревности. / Дело банды, грабившей дальнобойщиков на южноуральских дорогах, направили в суд. / Бандиты, избившие и ограбившие больше десятка челябинцев, попросили не лишать их свободы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»