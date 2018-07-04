В Челябинской области машина вспыхнула рядом со зданием суда

Рядом со зданием Коркинского городского суда едва не взорвался автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, избежать взрыва помогли действия дежурившего в тот день в помещении судебной инстанции судебного пристава Дмитрия Цверкуна.

Инцидент произошел в конце июня. Дмитрий Цверкун, как обычно, находился с коллегой на первом посту Коркинского городского суда, осуществлял пропускной режим. Внезапно его внимание привлекла суета за окном и дым, который повалил от припаркованного возле здания суда автомобиля. От него в стороны бросились два растерянных молодых человека.

Время шло на секунды – в области бензобака машина пылала открытым огнем, и не был исключен взрыв. На выручку автомобилистам бросился пристав. Предполагая, что огонь возник, скорее всего, из-за замыкания электросети, южноуралец сначала отключил клеммы электропитания, а затем залил огонь пеной из огнетушителя. Большого огня, а тем более взрыва в непосредственной близости от здания суда удалось избежать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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