В Миассе в ДТП пострадали дети двух месяцев и полутора лет

После столкновения двух легковушек малышек госпитализировали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 4 июля, в центральной части Миасса.

На перекрестке проспекта Автозаводцев и бульвара Мира столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и Volkswagen. Удар был настолько серьезным, что передние части обеих машин получили серьезные повреждения.

Как передает NewsMiass, в одной из легковушек ехала семейная пара с детьми. Девочки двух месяцев и полутора лет упали на пол салона и получили травмы. Их доставили в травматологические отделение одной из городских больниц. Никто из взрослых не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Миасса устанавливают подробности произошедшей аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.07.18

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