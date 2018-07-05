Двое погибших и перекрытая трасса: в Копейске – жуткая авария

В копейском поселке две дегковушки сошлись в жестком лобовои столкновении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 5 июля, около 7:15 на автодороге в 4-м участком и поселком Бажово. Жители Копейска сообщают о ДТП в соцсетях.

В лобовом столкновении сошлись автомобили «ВАЗ 2111» и «Ниссан Альмера». По последним данным МЧС, водители обеих машин погибли на месте. Пассажирах в авто не было.

Удар был настолько силен, что машины расплющило, и для извлечения тел погибших пришлось прибегать к помощи спасателей. Из-за аварии автомагистраль была закрыта в обе стороны. Возобновлено движение было лишь после 9:00.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все подробности аварии. Личности погибших устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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