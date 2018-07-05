Экс-директор южноуральского ДК ответит в суде за взятку начальству

Бывший директор ДК Чесмы предстанет перед судом за взятку в обмен на доплату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чесменского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МКУ Центральный дом культуры Чесменского муниципального района, обвиняемого в даче взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия руководитель ДК лично передал 200 тысяч рублей начальнику МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры администрации Чесменского муниципального района за начисление ему стимулирующей надбавки в максимальном размере. При этом деньги для взятки он собрал со своих же подчиненных.

Ранее по требованию прокуратуры начальник муниципального казенного учреждения «Центральный дом культуры» уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия за передачу указанной взятки.

Получательница подношение приговорена Чесменским районным судом к штрафу в 2 миллиона 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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