Общественники назвали работу в сфере благоустройства Челябинска сомнительной

Общественники раскритиковали качество реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, на базе организации прошел круглый стол с участием представителей Центра по мониторингу благоустройства городской среды.

На мероприятии эксперты поделились успешными практиками, обсудили существующие проблемы и планы мониторинга качества исполнения реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в регионе.

Координатор Центра мониторингу благоустройства городской среды в Челябинской области Антон Неверов отметил, что, несмотря на определенные сложности, в 2017 году достаточно хорошие результаты продемонстрировали районные центры, например Сатка, Миасс и Троицк. А вот на территории Челябинска реализация федерального проекта носит весьма сомнительный характер.

«Благоустройство происходит через управляющие компании, в ряде из них деньги осваиваются нерационально. В итоге происходят значительные отклонения от проектной документации, не выдерживается принятый перечень работ, сметы не проходят какую-либо экспертизу, и вместо красивого современного двора люди получают только асфальтирование дороги. В прошлом году мы заостряли внимание на этом моменте. В этом году планируем применить более радикальные меры – будем сообщать о выявленных фактах в главное контрольное управление региона и городскую контрольно-счетную палату», – рассказал общественник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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