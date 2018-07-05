В Копейске легковушка с тремя детьми-пассажирами столкнулась с пожарной машиной: есть пострадавшие

В Челябинской области иномарка улетела в кювет после столкновения с пожарной машиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 4 июля, в 16:30 в поселке Бажово, недалеко от улицы Шишкина.

«Пожарная машина двигалась по главной дороге, начала поворачивать влево, когда «Тойота» пошла на обгон, – цитирует kopok.ru замначальника 6-го отряда федеральной противопожарной службы Евгения Желтышева. – Иномарка на скорости врезалась в переднюю часть служебной машины и вылетела в кювет».

Управляла иномаркой жительница Копейска. Кроме нее, в машине были также трое ее детей. Младшие ехали в автокреслах, что избавило их от травм. Автоледи и ее старшую дочь госпитализировали. Вечером обе пострадавшие вернулись домой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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