Шла в потоке людей: в Челябинске машина сбила кондуктора трамвая

В Челябинске машина не пропустила пассажиров, выходивших из остановившегося трамвая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 4 июля, на остановке «Улица 5 декабря». Об этом сообщили в сообществе «Челябинский транспорт».

По словам горожан, трамвай ехал в сторону ЧЭМК. На остановке вместе с пассажирами вышла девушка-кондуктор. Пока люди переходили дорогу, в толпу въехала машина. Удар пришелся на кондуктора. Девушку госпитализировали.

По словам пострадавшей, она вышла, чтобы купить воды: из-за жары она почувствовала себя плохо.

«Вчера сбили кондуктора, а все потому, что у нас из-под носа по-тихому продали все конечные, – написал сегодня на стене сообщества один из его участников. – И началось это не вчера, и даже не позавчера, а 5-10 лет назад. Помните, 3 года назад на ЧМК продали, и сделали автомастерскую? А теперь имеем что имеем: даже попить негде. Приходится через дорогу бегать во время работы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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