На Южном Урале педофил растлил падчерицу и родную дочь

Южноуралец задержан за преступление против половой неприкосновенности падчерицы и собственной дочери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи Кыштыма возбудили два уголовных дела в отношении местного жителя, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В 2017 году педофил то же самое проделал с собственной дочерью, которой также на момент совершения преступления было 11 лет.

Лишь когда мать девочек лиши родительских прав, а их самих отправили в приют,работники учреждения услышали от младшей из них о том, что с ними делал отец. А уже в ходе следствия выяснилось, что их мать знала о происходившем.

В настоящее время педофил находится в СИЗО. По данным «Кыштымского рабочего», ранее он не привлекался ни к уголовной, ни даже к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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