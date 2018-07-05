Oracle поможет ММК создать Индустрию 4.0

ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», холдинг расширяет инновационное сотрудничество с Oracle, выбрав корпорацию стратегическим партнером на следующие пять лет в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0».

Оптимизация и унификация бизнес-процессов Группы ММК на основе единой корпоративной информационной системы (КИС) позволит повысить эффективность бизнеса ведущего российского производителя металла. Масштабная программа сотрудничества также включает возможность промышленного использования облачных сервисов Oracle Cloud.

В ходе реализации проекта ММК модернизирует корпоративную информационную систему до новейшей версии Oracle E-Business Suite R12 и расширит ERP-систему на другие общества группы, что почти удвоит охват сотрудников, работающих в едином информационном поле.

Масштабная программа модернизации позволит решить задачи «Индустрии 4.0» по интеграции всех информационных потоков компании. Единая информационная система включает управление производством (непрерывным и дискретным), запасами, ремонтами, закупками (включая электронную торговую площадку), финансами, персоналом (включая расчет заработной платы), проектами, заказами и продажами.

«Стратегическое сотрудничество с Oracle обеспечивает дальнейшее инновационное развитие ММК с учетом новых инструментов и технологических открытий. Компания рассматривает возможность промышленного использования SaaS-сервисов Oracle для управления эффективностью компании (EPM Cloud), персоналом (HCM Cloud), электронной коммерции и управления продажами (CX Cloud)», – отметили в пресс-службе ММК.

«Новая среда диктует новые подходы к развитию информационных систем. Концепция «Индустрия 4.0» опирается на сквозные информационные потоки как источники для моделирования процессов предприятия и прогнозирования результатов его деятельности, – говорит руководитель проекта от ММК, директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин. – Модернизация корпоративной информационной системы ПАО «ММК» позволит оптимизировать бизнес-процессы и обеспечит возможность дальнейшего развития КИС с учетом новых функциональных возможностей Oracle E-Business Suite.

«В корпоративной информационной системе не только отражаются результаты финансово-хозяйственной деятельности комбината, но и оперативно отслеживается вся технологическая цепочка производства, состояние работы всех крупных станов и агрегатов, простои и ремонты оборудования. Данные о деятельности предприятия в режиме реального времени отражаются в системе. Создание единого информационного пространства для всех организаций Группы ММК позволит менеджерам ускорить процесс принятия наиболее эффективных управленческих решений и, как следствие, приведет к повышению эффективности бизнеса Группы ММК. Мы видим в корпорации Oracle стратегического технологического партнера, способного предоставлять лучшие в своем классе инновации, соответствующие нашей стратегии», – подчеркивает Андрей Еремин.

Планируется, что корпоративная информационная система, модернизированная до версии Oracle E-Business Suite R12, будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в апреле 2019 года, а старт промышленной эксплуатации будет приурочен ко Дню металлурга в июле 2019 года.

«Для нас стратегически важно расширение сотрудничества с мировыми промышленными лидерами, такими как Группа ММК. Наше партнерство успешно развивается более 15 лет, и мы рады его переходу на новый инновационный уровень для реализации концепции «Индустрии 4.0», – отмечает Сергей Табулин, директор департамента бизнес-приложений Oracle в России. – Сегодня предприятиям по всему миру необходимо направлять бизнес по пути инноваций и предлагать продукты и услуги лучше и быстрее конкурентов. И мы рады поддержать стратегические планы одного из крупнейших в мире металлургических предприятий лучшими в своих классах решениями и облачными сервисами, чтобы обеспечить рост производительности и эффективности бизнеса в соответствии с требованиями отрасли и цифровой эпохи».

Челябинск, Виктор Елисеев

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