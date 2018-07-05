Организаторы «покер-клуба» в южноуральской «запретке» предстанут перед судом

Три жителя Озерска ответят в суде за незаконную организацию азартных игр.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей ЗАТО Озерск, обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием средств связи, совершенных организованной группой.

По данным следствия, в 2016 – 2017 годах один из жителей «запретки» организовал в помещениях гаражей, пригодных для постоянного проживания, незаконное проведение игр в покер на деньги: самостоятельно изготовил игровой стол, создал группу для игроков в одной из социальных сетей. К осуществлению преступной деятельности он привлек двух местных жителей, распределив между ними определенные обязанности. В рамках расследования уголовного дела было установлено и допрошено более 20 свидетелей, изъята переписка из социальной сети, подтверждающая преступные действия организованной группы.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В ходе расследования уголовного дела следователем внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления начальнику управления МВД России по ЗАТО Озерск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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