Конец интриги: в борьбе за кресло мэра Миасса остался один фаворит, остальные взяли самоотвод

В заключительный тур выборов главы Миасса прошли всего два кандидата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссия по отбору кандидатур на пост мэра Миасса объявила имена участников финального тура выборов мэра Миасса. Ими стали экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко, считающийся креатурой вице-губернатора Руслана Гаттарова, и председатель комитета по делам молодежи администрации Миасса Данила Михеев, с самого начала считавшийся «технической» фигурой.

Клубок интриги начал распутываться еще сегодня утром, когда один из фаворитов предвыборной гонки пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин заявил на своей странице в соцсетях о снятии своей кандидатуры с выборов. Таким образом, оказались правы эксперты РИА «Новый День», с самого начала заявлявшие, что Федечкин не собирается претендовать на пост главы города, а идет на выборы в качестве спарринг-партнера основного кандидата от губернаторской администрации – Анатолия Лобко.

Еще до этого из предвыборной гонки выбыл еще один сильный претендент – местный предприниматель, член Законодательного собрания Челябинской области Валихан Тургумбаев, документы которого комиссии завернула еще на предварительном этапе.

Уже в процессе проходившего сегодня собеседования о самоотводе заявил и.о. мэра Григорий Тонких.

По сути, все остальные кандидаты были всего лишь массовкой. Некоторые из них сегодня открыто заявляли, что не считают себя реальными претендентами на пост градоначальника.

Собственно, кто будет следующим мэром, стало ясно еще на прошлой неделе, когда Анатолий Лобко подал в отставку с должности руководителя регионального Агентства инвестиционного развития. Формальное представление администрацией губернатора нового главы АИР дало понять, что отставка согласована с губернатором, и именно Лобко является ставленником команды главы региона в Миассе.

Впрочем, достаточно неоднородное по составу городское собрание депутатов может еще преподнести сюрприз как жителям Миасса, так и руководству области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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